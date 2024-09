Fallou, ucciso a 16 anni. Il baby killer confessa: “Volevo sapessero che non avevo paura”

Bologna, 6 settembre 2024 – Il sangue in via Piave era troppo. Troppo per sperare che Serin Fallou Sall si potesse salvare. Lo ha capito subito anche mamma Daniela, davanti a quell’asfalto rosso porpora. Il sedicenne, colpito con un fendente al cuore, è morto appena arrivato al pronto soccorso del vicino ospedale Maggiore. Una vita sacrificata al rancore del giovanissimo assassino, che affondando il coltello nel petto di Fallou ha sfogato due anni di frustrazioni e bullismo subìto. Colpendo però chi, di quei sentimenti, non aveva alcuna colpa.

Cosa è successo

Ricostruire cosa sia accaduto mercoledì sera in via Piave è una ferita che non smette di pulsare. Per la vittima, strappata alla gioia dell’adolescenza e all’amore della sua famiglia senza ragione; per l’aggressore, che a 16 anni ha ipotecato per sempre la sua esistenza, incatenandola in una spirale d’odio. Una rabbia esplosa in un attimo feroce. Ma da mesi, anzi anni, un malessere profondo covava nel giovanissimo assassino.

“Volevo che sapessero che non avevo paura di loro”, ha detto ai poliziotti delle Volanti che sono andati ad arrestarlo nella sua cameretta, dove si era rifugiato. Gli agenti avevano già recuperato, buttato sotto una macchina nella fuga, un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri.

Il sedicenne giovedì sera era uscito di casa con l’arma infilata nei pantaloni. E, stando a quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta anche con la Squadra mobile e la Scientifica, si è diretto al parco del Velodromo, dove i ragazzini della zona si ritrovano. C’erano anche Fallou e il suo gruppo di amici.

Con alcuni di loro, sabato della scorsa settimana, pare che il baby killer avesse avuto una discussione, sfociata in botte e spintoni. La causa, un post dell’aggressore, in cui avrebbe preso in giro uno del gruppo, perché mingherlino. La miccia, mercoledì sera, si è riaccesa immediatamente. “Guarda chi si vede”, avrebbe detto il diciassettenne, rimasto poi ferito, all’altro. Fin qui le versioni coincidono. Poi qualcuno ha iniziato con un pugno: il ragazzino arrestato dice di essere stato colpito alla nuca; gli amici della vittima sostengono sia stato lui a colpire per primo. Resta il fatto che in una manciata di secondi la situazione è degenerata: Fallou, che si era messo in mezzo per sedare la lite, è stato colpito con una coltellata in pieno petto. È caduto a terra, incosciente. Un altro suo amico è stato colpito alla gola e alla spalla. Gli altri ragazzini forse non hanno capito: hanno inseguito l’aggressore che scappava, hanno urlato. I residenti, richiamati da quel caos, hanno allertato il 118: il sedicenne era in fin di vita. È stato dichiarato morto varcata la soglia del Maggiore.

L’arresto

I poliziotti hanno ricostruito subito cosa fosse accaduto. E sono andati a casa del giovanissimo aggressore. Lui, che dopo quell’orrore aveva chiamato il padre, si era rifugiato lì. E ha confessato senza esitare tutto, fornendo anche il movente. E raccontando come, da almeno due anni, fosse vittima di bullismo.

Offese, insulti dal vivo e sui social, anche in riferimento alle sue origini. Atteggiamenti che, nel 2022, erano confluiti in una denuncia presentata ai carabinieri della stazione Bertalia, in cui venivano individuati anche alcuni dei ragazzi che, l’altra sera, erano in via Piave. Il giovanissimo assassino era tornato a sporgere un’altra denuncia a giugno scorso. Questa volta individuando gli autori del bullismo in altri ragazzi, suoi compagni di scuola.

In nessuno dei due esposti comparivano i nomi di Fallou e del suo amico ferito, dimesso con 10 giorni di prognosi. Un disagio profondo, introiettato fino all’esasperazione. Una rabbia che ha armato la mano di un ragazzo ‘normale’, incensurato, senza apparenti problemi. E che lo ha reso un assassino. Il padre, sconvolto, non ha voluto parlare: “Rispettate il nostro dolore. Ci sono due famiglie distrutte”, ha detto. Dopo il fermo, il sedicenne è stato accompagnato al Pratello. Risponde di omicidio aggravato e tentato omicidio.