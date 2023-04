Falò e coperte per salvare le colture dal gelo

di Gabriele Mignardi

Notti in bianco per tanti agricoltori della Valsamoggia alle prese con le gelate che da tre giorni la notte e il primo mattino portano stabilmente la temperatura sotto lo zero con i conseguenti danni alle fioriture e quindi alla produzione di frutta e uva. Un colpo di coda dell’inverno che fa subito pensare a quello di due anni fa quando questo ‘gelicidio’ di campagna tagliò drasticamente raccolti e redditi in tutta la pianura e la collina emiliana. Il conteggio dei danni è già iniziato, però sono tanti anche gli agricoltori che sono corsi ai ripari con falò notturni tra le vigne di Castelletto, campi ricoperti di protezioni bianche per le orticole e ventole antibrina in funzione sui frutteti di Calcara. Rimedi antichi e modernissimi accomunati dall’unico obiettivo di alzare la temperatura dell’aria al livello del terreno ed impedire così che il gelo bruci i fiori o i frutti appena emersi dalla legagione. Così dopo una giornata di lavoro alla luce del sole, termometro alla mano, frutticoltori e vignaioli trascorrono la notte insonne a vegliare sui falò e regolare il funzionamento di questi grandi ‘ventilatori’ a singola elica che dalla cima di una torre di 10 metri creano un movimento discendente degli strati superiori di aria (più caldi) che vanno a temperare gli strati inferiori (più freddi). Si tratta degli ultimi ritrovati tecnologici che in parte subentrano agli irrigatori antibrina messi in crisi dalla carenza idrica.

"Grazie ai contributi regionali abbiamo installato quattro ventole che la scorsa notte ci hanno consentito di alzare la temperatura di quei 2-3 gradi che hanno salvato la produzione di un anno", spiega Pier Giorgio Lenzarini, vice presidente di Agrintesa, che col fratello Alberto conduce 35 ettari di frutteto di albicocche, duroni, pere e susine a Calcara di Valsamoggia, dove il termometro ieri notte ha toccato punte di meno 4 gradi. "Due anni fa in queste condizioni abbiamo perso quasi l’80% della produzione con ripercussioni gravi sul reddito aziendale e sull’occupazione in tutta la filiera: dal raccolto alla confezione. Migliaia di ore perse per decine di lavoratori" aggiunge Lenzarini che sottolinea l’utilità del bando regionale e chiede comprensione ai residenti che in queste notti hanno lamentato il rumore delle ventole. Ringrazia per pazienza dei vicini anche Domenico Beghelli, della cantina Castello a Serravalle, che per due notti insieme ad Ivan, Pietro e Marco, con un forcale in una mano ed un estintore nell’altra ha vigilato sui falò di tralci e paglia che hanno generato il fumo efficace nel temperare il gelo imprevisto: "Le viti hanno già germogliato e la gelata ci avrebbe compromesso la vendemmia. Sono stato in vigna tutta notte e quando la temperatura è improvvisamente scesa abbiamo acceso i falò, che sono stati vegliati fino a mattino inoltrato". Niente da fare invece per gli albicocchi di Giuliano Zanoni, agricoltore tra Zappolino e Ponzano: "In una notte sottozero abbiamo perso tutto, come due anni fa, ora speriamo nelle susine e nelle ciliegie", commenta sconsolato.