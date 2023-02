Aveva stipulato un’assicurazione per 610 euro su un sito, e solo quando il quarantacinquenne di Gaggio è incappato in un controllo stradale della polizia locale si è accorto che quel contratto era carta straccia. L’uomo, compreso di essere caduto in una truffa online, si è presentato allora alla stazione dei carabinieri di Gaggio per sporgere denuncia. I militari hanno quindi avviato le indagini, riuscendo a individuare, attraverso il numero di postepay a cui la vittima aveva fatto il bonifico, a risalire al truffatore, un napoletano di 64 anni che è stato denunciato.