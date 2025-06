"Falsa ricostruzione sulla dipendente incinta"

"Quanto riferito dal sindacato in merito alla lavoratrice incinta licenziata non corrisponde alla verità dei fatti". A parlare è Alessandro Bertuccini, legale dell’azienda I-Tech Industries S.r.l. di Granarolo, che risponde al comunicato rilasciato nei giorni scorsi dalla Fiom Cgil. "Il funzionario sindacale Alessandro Caprari di Fiom Cgil – spiega il legale – ha riferito a mezzo stampa che la I-Tech Industries S.r.l. aveva intimato un licenziamento nei confronti di una ’lavoratrice incinta’, che l’azienda aveva agito con ’prepotenza" e in modo "brutale", essendo ’pienamente informata e consapevole dello stato della lavoratrice’. E che, nonostante la reintegra, non aveva ’mai consentito alla lavoratrice di riprendere l’attività lavorativa’. Si precisa che tale narrazione non corrisponde alla verità dei fatti".

"È invece accaduto che la lavoratrice – prosegue l’avvocato Bertuccini –, dopo un periodo di assenza per malattia, riceveva la lettera di licenziamento motivato dalla - effettiva - esternalizzazione delle attività della lavoratrice. Solo in seguito al ricevimento del licenziamento la lavoratrice riferiva di essere incinta; l’azienda, ancor prima di averne contezza documentale, spontaneamente procedeva alla revoca del licenziamento (non vi è stato alcun ordine di reintegra). Successivamente, non essendo purtroppo andata a buon fine la gravidanza (come da certificazione trasmessa dalla stessa lavoratrice), e permanendo il motivo oggettivo che aveva portato alla non facile decisione di procedere con il licenziamento, la società doveva intimare nuovamente la risoluzione del rapporto".

p. l. t.