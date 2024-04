False assicurazioni e figli inguaiati. Truffe a raffica, quattro denunce

Una crociata costante, quella dei carabinieri, contro le telefonate e gli sms ideati per ordire truffe online. Due gli episodi avvenuti a Vergato e che, scoperti dai militari, hanno portato a quattro denunce. Nel primo caso i carabinieri hanno denunciato un uomo e una donna, rispettivamente di 46 e 31 anni, entrambi italiani ed accusati del reato di truffa in concorso. La vittima, una 34enne italiana, si è rivolta ai militari della stazione di via Modena a Vergato riferendo di aver contattato un numero di telefono fisso, ricercato su Internet, al fine di attivare una polizza assicurativa. Poco dopo, convinta di aver ricevuto un sms dal vero assicuratore, la donna ha inquadrato il Qr code contenuto all’interno del messaggio Whatsapp ed ha effettuato il pagamento richiesto di 452,36 euro. Solo dopo essere stata sollecitata nuovamente al pagamento, dal sedicente assicuratore, la donna si è resa conto di essere stata truffata.

Nel secondo caso, sempre i carabinieri della stazione di Vergato hanno denunciato un uomo e una donna, rispettivamente di 26 e 28 anni, entrambi italiani e accusati del reato di truffa in concorso. In questo caso, la vittima, un 77enne italiano, ha riferito ai militari di essere stato contattato dall’ex moglie, la quale a sua volta aveva ricevuto un sms da parte di un numero sconosciuto a firma della loro figlia. Quest’ultima ha riferito alla madre di aver perso il cellulare e di aver bisogno di denaro. Il 77enne, dopo aver inquadrato il Qr code contenuto all’interno dell’sms, ricevuto dalla sedicente figlia, ha effettuato, come da indicazioni ricevute, due differenti versamenti dell’importo complessivo di 1.896 euro. Solo dopo essere riuscito a parlare con la vera figlia, l’uomo si è reso conto di essere stato truffato. I carabinieri hanno stilato un decalogo di ‘pillole’ disponibile sul sito dell’Arma per evitare di cadere nella rete di questi truffatori.