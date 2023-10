False sponsorizzazioni nella serie B di basket: 23 denunce

Bologna, 30 ottobre 2023 – False sponsorizzazioni: nei guai diverse società di basket che militano in serie B. Molte di queste società sono bolognesi. La frode è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Bologna e nel mirino sono finite società di basket della B Interregionale.

I club utilizzavano un diffuso sistema di false sponsorizzazioni attuato con la compiacenza di alcuni giocatori e dirigenti sportivi. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, i finanzieri della Compagnia di Imola hanno scoperto come il collaudato sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti fosse coordinato dalla società di basket, mediante la ricezione di denaro fino a quattro volte il reale valore delle sponsorizzazioni effettuate; successivamente, tramite rimborsi e stipendi gonfiati di alcuni dirigenti e giocatori, i valori monetari venivano prelevati in contanti e in parte restituiti alle società sponsor. Il meccanismo messo a punto, in definitiva, avrebbe così consentito agli sponsor di beneficiare di costi per abbattere il proprio imponibile ai fini delle imposte dirette, con la conseguente evasione delle imposte dovute. In conseguenza degli illeciti rilevati, non ravvisandosi più il requisito dell'assenza dello scopo di lucro e della finalità di promozione dell'attività sportiva, è stata avviata, nei confronti della società di basket, proposta di disconoscimento della natura di "Ente non commerciale", con il venir meno del conseguente regime di tassazione agevolato previsto per il "terzo settore".

Gli accertamenti hanno quindi consentito di ricondurre a tassazione maggiori ricavi per circa 750 mila euro; ulteriori 450 mila euro di imponibile sono stati contestati alle società sponsor che hanno beneficiato della frode. Sono state denunciate 23 persone, tra dirigenti, iscritti delle società sportive e componenti degli organi di amministrazione.