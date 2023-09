Falso allarme a Eurospin di Argelato: Artificieri in Azione Ieri pomeriggio, una segnalazione ha portato gli artificieri dei Carabinieri ad intervenire presso il parcheggio dell'Eurospin di Funo di Argelato. Dopo le necessarie precauzioni, non è stata rilevata alcuna anomalia nella valigia sospetta. Sono in corso accertamenti.