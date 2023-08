Falso allarme bomba sull’Alta velocità Bologna Firenze: la rivendicazione anarchica

Bologna, 14 agosto 2023 – “Il sabotaggio della linea alta velocità è la conseguenza non tanto delle azioni repressive dello Stato di martedì 8 a Carrara e Firenze bensì una normale risposta ad uno stato emergenziale repressivo”. Giorni dopo il finto allarme bomba sulla linea alta velocità che per ore ha spezzato in due l’Appennino e causato ritardi record ai treni, arriva la rivendicazione anarchica.

La notizia trapela da un messaggio anonimo, non firmato e già al vaglio dell’antiterrorismo, arrivato a un blog di area anarchica.

La vicenda

Lo scorso martedì era iniziato tutto con la segnalazione da parte di un macchinista: “Persone sui binari”. E’ successo nella galleria ‘Firenzuola’ (che è il secondo tunnel più lungo della tratta appenninica della Tav con i suoi 15,2 chilometri), nel momento in cui è scattato l’allarme molti treni sono stati deviati in superficie, con conseguente caos in molte stazioni.

Poi il finto allarme bomba, lanciato con una telefonata partita da una delle colonnine presenti in galleria e arrivata, come fa sapere la Polfer, “all’ufficio di pronto intervento di Ferrovie a Bologna”. Ora, sullo stop all’Alta velocità, indaga la Procura di Firenze (per competenza territoriale, ndr) che ha aperto un fascicolo per attentato alla sicurezza dei trasporti aggravato dalla finalità di terrorismo ed eversione, furto aggravato, danneggiamento e procurato allarme.

Il messaggio

"Non importa – prosegue il messaggio – se feriti o morti non ci sono, non importa se chi incute terrore nelle vite altrui sono seduti in comodi uffici delle procure e questure che stanno cercando un nemico su cui distrarre l’opinione pubblica “è colpa degli anarchici” probabilmente anche il cambiamento climatico per il ministro Piantedosi è colpa degli anarchici”.

"L’anarchia non vuol dire bombe e di bombe non ce n’erano ma di fatto l’atto dimostra come sia impossibile per lo Stato essere onnipresente e proteggere l’ecomostro della TAV, delocalizzando la lotta agendo nella boscaglia e conoscendo i sentieri è cosi che usciremo dalle inquadrature delle telecamere in città – poi la firma -. UN anonimo”