Falso allarme crollo Garisenda, in arrivo penali per l’azienda che gestisce il sistema di allerta Dopo il panico dei giorni scorsi per il messaggio partito per sbaglio, il Comune ha fatto scattare l’iter di confronto con ”l'impresa installatrice del sistema al fine di determinare l'applicazione delle penali previste ed evitare il ripetersi di simili incresciosi eventi”