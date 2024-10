Incendio all’Università di Bologna, dipartimento di storia evacuato: era un falso allarme Intorno alle 12.15, gli studenti e il personale presente nella sede della facoltà di Scienze Storiche hanno abbandonato l’edificio a seguito della rilevazione di un rogo in una delle biblioteche. I Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la struttura