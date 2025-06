Famiglia bloccata in Israele: "L’ambasciata non ci aiuta. Dicono di scappare via terra"

Giannalberto De Filippis e i suoi figli hanno passato un’altra notte nella safe room dei loro parenti a Neve Ziv, una frazione di Nahariya, un’ora e mezza di macchina a nord di Tel Aviv. "Le sirene sono suonate due volte", racconta l’uomo, confermando che nella città dove si trovano "non sono caduti missili. Ma la nostra situazione è di reale pericolo", dice ancora questo papà che vuole riportare al più presto i suoi figli Liam e Luna, di 15 e 12 anni, al sicuro in Italia, nella loro Loiano.

Ma al momento un modo pare non esserci. E le informazioni ottenute dall’ambasciata italiana "sono praticamente l’opposto delle disposizioni di sicurezza diramate dal governo israeliano", dice ancora Giannalberto. Che spiega: "Nella notte l’ambasciata ha risposto alle mie mail. Ha suggerito di raggiungere via terra l’Egitto o la Giordania, dove lo spazio aereo è ancora aperto, e prendere un volo da lì, ignorando il fatto che sono molte ore di viaggio nelle quali saremmo completamente allo scoperto (ammesso che i pullman operino fino a quelle destinazioni) dagli attacchi missilistici. Tra l’altro arrivare in Egitto vorrebbe dire avvicinarsi a Gaza aumentando il pericolo in maniera esponenziale. Oltretutto, questi ‘consigli’ sono il contrario di quanto indicato dalle autorità israeliane, che dicono invece che mettersi in macchina, in particolare per spostamenti tanto lunghi, è assolutamente da evitare".

Un limbo, insomma, senza "aiuti attivi di nessun tipo. Nella safe room abbiamo internet sempre collegato – dice ancora l’uomo –. Sono costantemente connesso, per capire quello che succede e per comunicare con mia moglie e con le nostre persone care. Ho ricevuto molti messaggi di vicinanza e solidarietà stamattina (ieri, ndr) dopo che si è diffusa la notizia che eravamo bloccati qui. Anche i miei figli si sono sentiti ‘abbracciati’".

De Filippis, assieme ai due figli, era arrivato in Israele lo scorso 30 maggio, per partecipare al matrimonio di una cugina di sua moglie Michal, originaria del Paese. La donna, che si trovava in Germania per una tournèe di danza, lo avrebbe dovuto raggiungere in questi giorni, ma l’attacco all’Iran e la conseguente risposta hanno immediatamente portato alla chiusura degli spazi aerei. Avevano il volo di ritorno il 24 di giugno, ma il precipitare degli eventi ha modificato ogni loro piano: "Siamo bloccati qui, senza sapere nulla. Senza avere idea di quando potremmo tornare a casa", spiega Giannalberto, che adesso è ospite a casa dei parenti della moglie. E non sa per quanto ancora ci dovrà rimanere.