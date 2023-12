Famiglia distrutta in A13, la difesa: "Il bus non poté evitare l’impatto"

Il conducente del pullman di turisti che a novembre 2019 centrò il camper, già ribaltato sul fianco dopo un tamponamento, su cui viaggiavano mamma Anna Pieropan, 29 anni, papà Daniele Minati, 32, e la piccola Diletta, cinque mesi appena, "non avrebbe potuto fare altra manovra se non quella che ha compiuto".

Lo ha sostenuto ieri in aula l’ingegnere esperto di infortunistica stradale Giuseppe Monfreda, consulente cinematico della difesa dell’autista kosovaro di 57 anni, accusato di omicidio stradale e difeso dall’avvocato Pietro Giampaolo. Nello schianto, persero la vita tutti i tre componenti della famiglia vicentina.

A supporto della tesi difensiva, il consulente ha mostrato in aula alcune immagini dei rottami del camper e depositato al giudice Filippo Ricci un video con la ricostruzione virtuale della dinamica dell’incidente, secondo le ipotesi della difesa. Quella tragica notte di novembre infatti il camper fu prima tamponato dalla Fiesta condotta da un giovane neopatentato (il quale patteggiò a un anno e 10 mesi, due anni fa) , andando a sbattere contro il new jersey, poi si ribaltò finendo con il fianco sull’asfalto e a quel punto fu investito dal pullman. Il medico legale di parte Giuseppe Fortuni ha poi sostenuto l’impossibilità di sapere quali lesioni siano state letali per i genitori della piccola, ritrovati sul camper mentre la bimba fu sbalzata fuori dall’abitacolo.

Il consulente cinematico ha sottolineato che per l’autista del pullman, che viaggiava a circa 100 chilometri orari, sarebbe stato impossibile frenare alla vista dell’ostacolo, comparso all’improvviso, di notte e al buio, sulla carreggiata, poiché i mezzi di quel tipo non possono ’inchiodare’; né avrebbe potuto effettuare manovre d’emergenza scartando bruscamente, rischiando l’incolumità delle 58 persone che viaggiavano con lui. Al processo non si sono costituite parti civili. Il pm è Marco Imperato.

"È evidente che il mio assistito non aveva possibilità di compiere manovra diversa da quella che ha fatto. Il suo dovere era garantire il più possibile l’incolumità dei propri passeggeri", riflette l’avvocato Giampaolo.