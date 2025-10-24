Famiglie e studenti sfollati dopo il rogo, appello del sindaco

Devastante l’incendio che sabato scorso, in tarda serata, forse per un cortocircuito, ha distrutto una casa di via Tolara a Ozzano. Tutti gli inquilini si sono salvati e non hanno, per fortuna, riportato danni. Ad andare del tutto distrutta l’abitazione e tutti i beni personali che erano all’interno.

Il sindaco Luca Lelli lancia un appello: "Tutti gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Nello stabile risiedevano alcune famiglie e studenti iscritti all’università di Medicina veterinaria. Per quanto riguarda gli studenti, l’università, nella persona del direttore di dipartimento, Pier Paolo Gatta, si è attivata per trovare una sistemazione in uno studentato per i ragazzi e le ragazze che hanno perso tutto, oltre a essere stati invitati a rivolgersi allo sportello grandi emergenze di Unibo, rivolto in particolare ai fuori sede. Sono quattro invece, i nuclei familiari con minori che ora sono senza casa e dovranno cercare un alloggio per i prossimi mesi, o meglio fino alla conclusione dei lavori di bonifica e ristrutturazione del fabbricato. Al momento hanno trovato una sistemazione presso amici e parenti, ma per alcuni è una soluzione provvisoria. Per questo c’è la necessità di trovare alloggi, preferibilmente sul territorio, poichè i minori frequentano le scuole mentre i genitori hanno attività lavorative in zona. Viene quindi lanciato un appello: chiunque avesse la disponibilità di un alloggio temporaneo per queste famiglie (il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di ripristino delle loro abitazioni) può contattare la segreteria del sindaco al numero 051/791310, che provvederà a dare il contatto ai diretti interessati. Per quanto riguarda la necessità di abbigliamento, ha dato disponibilità a fornire il materiale necessario la Fraternità di Mercatale. Chi ne avesse bisogno può rivolgersi direttamente alla struttura chiamando il numero 346/0632829".

