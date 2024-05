Famiglie omogenitoriali. Dialogo e confronto

"Maestra, Sara ha due mamme", iniziativa aperta ai genitori, alla cittadinanza e ai servizi educativi del territorio. Si tratta di un incontro pensato per dialogare attorno al tema delle diverse tipologie di famiglie nel territorio e nella società, con un’attenzione particolare alle famiglie omogenitoriali. L’evento si terrà dalle 17.30 nei locali de "La Collina" in via Impastato 14/18. Interverranno l’associazione Famiglie Arcobaleno Emilia-Romagna, l’associazione il Melograno di Bologna, il Centro Informazione Maternità e Nascita, l’associazione nazionale che ha aperto la propria sede a bologna nel 2015, impegnata a sostenere quotidianamente la genitorialità attraverso percorsi di accompagnamento alla nascita, sostegno alle famiglie straniere, supporto alla genitorialità omogenitoriale.