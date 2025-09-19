’Familiar Touch’, oggi l’anteprima con attrice e regista

Dai grandi festival alle anteprime nelle nostre sale. Dopo il successo all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha collezionato il Leone del futuro e due Premi Orizzonti per la Miglior regia e Miglior interpretazione femminile, ’Familiar Touch’ arriva infatti in anteprima al Cinema Modernissimo questa sera, dove sarà proiettato alle 18. A presentarlo al pubblico ci saranno la regista Sarah Friedland e l’attrice protagonista Kathleen Chalfant (a sinistra nella foto con la regista).

Il film ’Familiar Touch’ racconta la storia di una donna di ottant’anni nella complessa transizione alla vita in una casa di cura, mentre affronta il rapporto conflittuale con sé stessa e le persone che la assistono, tra il mutare della sua memoria, dei suoi desideri e della percezione della propria età.

"’Familiar Touch’ – ha raccontato la regista Sara Friedland, al suo esordio nel lungometraggio – sperimenta con le convenzioni del racconto di formazione per mostrare come tutti siamo sempre in crescita. Le storie di anziani restano ancora periferiche nella nostra cultura, come se desiderio, sogni e autonomia decisionale decadessero molto prima dei nostri corpi e delle nostre menti". Il film è stato girato in una vera casa di riposo a Pasadena, in California, e gli ospiti hanno lavorato sia davanti alla macchina da presa che dietro le quinte.