Familiari delle vittime delle stragi chiedono giustizia alla cerimonia a Bologna

Polemiche e indagini, i familiari delle vittime delle stragi non si risparmiano alla cerimonia di consegna delle turrite d’argento a Palazzo d’Accursio. "Le macerie della stazione sono depositate ai campi di Caprara – fa notare Paolo Bolognesi (associazione 2 agosto 1980, avvocato Andrea Spernanzoni) –, adesso stanno facendo delle storie per impedire il prelievo per le iniziative di memoria. Ma c’è di più. Con il discorso della desecretazione e con le ultime operazioni, è molto probabile che si aprano altri processi e altri sviluppi anche per la strage di Bologna" e accenna a "delle fotografie della strage" con dentro dei "volti che possono essere molto interessanti", con "persone che erano presenti, e non per i soccorsi". E aggiunge: "Noi abbiamo scoperto quello che c’era dietro la strage, il filo logico. Spero ora che con l’aiuto di Comune e Regione possano esserci sviluppi anche in questa direzione". "Se da una parte abbiamo sempre potuto contare sulle strutture locali – osserva Bolognesi –, contro le strutture nazionali abbiamo spesso dovuto combattere, spesso facevano finta di non capire, e anche adesso".

Quest’anno poi sono state riaperte le indagini sui fatti della banda della Uno Bianca. "Ho i miei dubbi che le nuove indagini portino a qualcosa – spiega Rosanna Rossi Zecchi, ex presidente, e ora vice, dell’associazione, avvocato Alessandro Gamberini –. Siamo un po’ in stallo. Se c’è da andare avanti, comunque lo faremo. Più di tutto, ci sta a cuore che non escano di prigione (i componenti della Uno Bianca), nessuno di loro. Questo per noi familiari è molto importante". E nel discorso durante la cerimonia spiega: "Certo, il dubbio che non sia tutto chiarito resta ancora, è stata una vicenda dai contorni terribili sia per noi che per il territorio tutto".

Una giornata "ricca di emozioni", per Rossi Zecchi. E anche Bonfietti si definisce "commossa ed emozionata" per questa onorificenza "a noi tre ’lavoratori della verità’. Prima eravamo soli. Ma poi questa città non ci ha più lasciati soli".

c. g.