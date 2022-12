Family tour tra mostra e film

Ultimi giorni al Mast di via Speranza per visitare la bella mostra ’Image Capital. La fotografia come tecnologia dell’informazione’ che si chiude l’8 gennaio. Curata da Francesco Zanot è il risultato della collaborazione tra il fotografo Armin Linke e la storica Estelle Blaschke. Aperta tutti i giorni ad ingresso gratuito, domani pomeriggio il Mast propone poi un ’Family tour day’: alle 15 laboratorio e visita per bambini dai 7 ai 12 anni, e alle 17 per la rassegna Future Film Kids 2022 proiezione del film ’Tron: legacy’ di Kosinski.