Fan in delirio per il concerto di Vasco. Accampati in tenda cinque giorni prima

Sono quelli della prima fila, quelli che non si perdono neanche una tappa. I fan di Vasco della prima ora, che hanno fatto tutti i tour e che ogni anno si organizzano per seguire Vasco Rossi in giro per l’Italia. A cinque giorni dalla prima delle due date al Dall’Ara, quaranta tende e una cinquantina di persone nel parcheggio Antistadio. In realtà, prima si erano insediati in via dello Sport, poi sono stati invitati a spostarsi, anche viste le problematiche riportate dai residenti: "I cittadini ci hanno segnalato una situazione di degrado sempre più preoccupante, con accumuli di rifiuti, odori nauseanti e rischi concreti per la salute pubblica", ha dichiarato infatti Elena Foresti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "Veniamo da tutta Italia, da nord a sud, isole comprese, addirittura uno di noi arriva dalla Svizzera" raccontano i fan, "Stiamo facendo tutto il tour: ci siamo trovati a Bibione, poi Torino, Firenze… e dopo l’ultima nota di Firenze siamo subito corsi a Bologna". Sono sempre i primi a varcare i cancelli, in ogni città. Ormai anche Vasco li riconosce. "Noi siamo quelli di fronte al palco, ci conosce uno per uno: dal palco, l’occhiatina alla prima linea la dà sempre", spiega Giuseppe – per tutti Beppe – che viene da Enna. Il gruppo è nato subito dopo il Covid e, da allora, non si è più fermato: ogni anno seguono Vasco in tutti i tour, e da questa passione comune sono nate amicizie profonde, e in alcuni casi… anche amori.

"Da poco è nata una bambina, che è stata chiamata Giulia in onore del brano ’Brava Giulia’. Il papà è qui con noi, mentre la mamma è rimasta a casa con la neonata. Ma la rendiamo partecipe di tutto grazie alle videochiamate – per fortuna, la tecnologia ci aiuta molto". E il tour? Li sta entusiasmando. "Ci sta piacendo tantissimo, come sempre. Quest’anno poi è più itinerante, gira tutta Italia con doppie date in ogni città – e regge benissimo. Vasco non ci delude mai, potrebbe anche salire sul palco e fare scena muta, saremmo entusiasti lo stesso", scherzano Giuseppe da Enna e l’amico Gianluca, di Catania. E già si guarda al futuro: "Questi tour sono tutti proiettati al 2027, che sarà il suo cinquantesimo anniversario di carriera. Noi continueremo a seguirlo tappa per tappa fino ad allora… e speriamo anche oltre!"