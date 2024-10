Fanatismo green: "Siamo alla paralisi,. Regione distrutta"

(Modena)

"Il fondamentalismo ambientalista non ha permesso di fare tante cose negli ultimi 15 anni, quel tipo di fanatismo sta distruggendo la Regione". Non ha usato giri di parole Elena Ugolini, candidata del centrodestra alle Regionali di novembre, dal palco di Confagricoltura a Castelfranco Emilia. La preside del liceo Malpighi di Bologna, intervistata da Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, ha chiarito la sua visione sulla svolta necessaria per il governo del territorio. "Se de Pascale dovesse vincere, io non so come farà a gestire determinate partite con gli alleati che si ritroverà – ha detto Ugolini, sul palco con lei anche il presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Marcello Bonvicini, mentre a introdurre è stato il direttore Guido Zama –. Io invece ho avuto la fiducia incondizionata da parte dei leader del centrodestra. Non mi hanno chiesto niente, da questo sono rimasta colpita. Prometto che vi ascolterò". Ugolini con l’affondo sul "fanatismo ambientalista" ha avuto un fragoroso applauso dalla platea, l’unico che abbia interrotto le risposte dei due candidati nel confronto a distanza. "Abito in campagna e ho i cinghiali che devastano periodicamente il giardino – ha continuato –. Adesso stanno arrivando anche i lupi, io non posso aver paura di camminare nel mio giardino. Penso che su questo si debba cambiare e penso che su questo, nel grande campo largo che speriamo diventi un campo minato, non ci sia la disponibilità a cambiare".

Il presidente Bonvicini, invece, aveva già in mattinata sottolineato come serva "un rapporto diverso tra pubblica amministrazione e mondo dell’agricoltura, chiederemo al nuovo assessore un nuovo approccio, gli imprenditori non sono dei ’ladri’ e i bandi del Psr – piano per lo sviluppo rurale – devono essere ridotti". L’obiettivo di Ugolini: "I bandi devono essere semplificati e costruiti assieme alle persone che ne devono usufruire. Questo non significa consociativismo, ma solo ascoltare chi lavora", l’allungo della preside. "Bisogna sbloccare le infrastrutture e occorre un vero piano sulla manutenzione ordinaria, che in Emilia-Romagna negli ultimi 30 anni non è stata fatta". Dalla candidata anche un’analisi su quei 600 milioni di euro circa che il ministro Nello Musumeci ha detto che sono stati erogati negli ultimi 10 anni. Troppo pochi? "Parte di quei soldi non è stata impiegata e un’altra è stata spesa male, gli alvei dei fiumi non sono stati puliti, una situazione che mi fa impazzire. Il generale Figliuolo presto dirà la sua, su come è stato gestito questo anno e mezzo tra due alluvioni. Una personalità come lui non può essere attaccato e considerato un cialtrone". Poi il passaggio finale sulla carenza di manodopera e la gestione dei flussi migratori. "È sicuramente più bello lavorare in agricoltura che in edilizia – ha detto Ugolini –, farei un lavoro di avvicinamento dei bambini al settore".