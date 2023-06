Fanfara in concerto al parco di Porretta

Questa sera alle ore 21 al parco Rufus Thomas di Porretta Terme si terrà un concerto di beneficenza in favore dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani militari dell’Arma dei Carabinieri, presieduta dal carabiniere ausiliario Federico Zaccanti. Organizzata dalla sezione "Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Porretta Terme dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la manifestazione è dedicata al generale Stefano Orlando, ex comandante provinciale del gruppo di Bologna , e al brigadiere Carlo Grimaldi, ex presidente della sezione di Porretta dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’ingresso prevede un’offerta volontaria e si esibirà la Fanfara della scuola marescialli carabinieri di Firenze.