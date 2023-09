Fanghi sparsi nei campi "L’ordinanza non basta"

Finisce nel mirino della Lega di Baricella l’ordinanza del sindaco Omar Mattioli (nella foto sotto) riguardo l’utilizzo dei fanghi in agricoltura. Ordinanza emessa appunto dal Comune di Baricella recentemente e che ha l’obiettivo di contenere i cattivi odori che emanano i fanghi imponendo agli agricoltori di sotterrarli in profondità.

"Siamo molto delusi da questa amministrazione comunale – dice Mirko Lazzari (nella foto a destra) consigliere comunale del Carroccio – che fin dall’inizio del mandato ha dato l’impressione di non voler disturbare troppo non tanto gli agricoltori, ma forse più l’azienda che ci omaggia gentilmente di questi fanghi. In ogni caso, questa ’ennesima’ ordinanza pare volersi porre come dei gentlemen in punta di fioretto". A parere di Lazzari sarebbe invece il momento di sbattere i pugni sui tavoli delle sedi opportune e dei vari enti di riferimento. Visto che le pestilenze e i miasmi dei fanghi hanno raggiunto soglie insopportabili, come dimostrato dalle proteste di massa sui social e dalle innumerevoli segnalazioni.

"Per tutto il mandato – aggiunge il leghista – abbiamo tentato sempre, di proporre e di collaborare con l’amministrazione comunale cercando soluzioni nel nome della nostra comunità. Ma tutto ciò invano". E non si fa aspettare la replica di Mattioli. "L’uso dei fanghi da depurazione e di ogni altro ammendante che ammorba ogni estate l’aria del nostro comune – dice il sindaco – è un’attività che vorremmo fosse ridotta a zero e di cui faremmo volentieri a meno. Tuttavia tale attività è normata e autorizzata da una legislazione superiore nazionale e regionale contro la quale non possiamo intervenire".

"Quello che il Comune può fare, nel caso in cui sia in gioco la salute dei cittadini – sottolinea Mattioli –, è mettere in atto dei provvedimenti che riducano l’impatto odorigeno di questi prodotti: tra le altre cose è utile, anche se non del tutto risolutivo, obbligare gli agricoltori a interrare con un’aratura profonda e a farlo in tempi molto più stringenti di quelli previsti dalle norme sovraordinate. Ed è quello che abbiamo fatto anche quest’anno, riducendo considerevolmente la diffusione del cattivo odore".

