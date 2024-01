"Fanin diventi un esempio per i giovani"

L’ 8 gennaio è ricorso il centenario della nascita di Giuseppe Fanin, il sindacalista cattolico di San Giovanni in Persiceto barbaramente ucciso a bastonate la sera del 4 novembre del 1948. Fanin aveva 24 anni ed era impegnato nel sostenere il lavoro dei braccianti agricoli quando fu aggredito nelle campagne persicetane mentre rincasava in bicicletta, da tre militanti comunisti. Tra le mani aveva il rosario.

In occasione di questa ricorrenza, come anticipato lo scorso 5 novembre, in occasione dell’incontro dal titolo "Giuseppe Fanin: cattolico e sindacalista, 75 anni dopo", Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) e Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani), per voce dei rispettivi presidenti Gianluca Galletti e Chiara Pazzaglia, intendono dare vita ad un sodalizio per rinvigorire l’eredità lasciata da Fanin, invitando le altre organizzazioni che si richiamano alla memoria del giovane sindacalista ad unirsi per scoprire fronti comuni, sia a livello di visione civile e politica, sia a livello di operatività.

"La figura di Giuseppe Fanin – dice Pazzaglia - non solo tiene uniti i fili della storia di tante realtà di ispirazione cattolica, ma è un esempio che, nel presente, dovremmo proporre ai giovani con maggiore impegno. Questi si fanno attrarre più dai fatti, che dalle parole: Fanin era un ragazzo impegnato nel sociale, in politica, nel sindacato.

Le nuove generazioni, invece, pensano di poter incidere nel mondo da soli, disintermediando. Intendiamoci - aggiunge la presidente dell’Acli - non chiediamo loro di essere martiri, come Fanin. Ma dovremmo raccontare la sua storia nelle scuole, per mostrare che i corpi intermedi, che oggi sono molto in crisi di rappresentanza, sono ancora il mezzo per migliorare la vita presente e futura di tutti".

Le fa eco Gianluca Galletti: "La figura di Fanin è rimasta viva ancora oggi, presente davanti agli occhi di chi si occupa di lavoro, sia da parte imprenditoriale, sia dalla parte dei lavoratori. A novembre scorso abbiamo voluto riunire le organizzazioni che si richiamano alla eredità morale di Fanin. Non abbiamo fatto retorica, abbiamo verificato la capacità di Fanin di parlare al presente. Ad esempio, mettendo al tavolo imprenditori e lavoratori su temi concreti, in una logica più alta del semplice interesse a breve termine, in una logica di bene comune".

"Oggi – continua il presidente Unione cristiana imprenditori e dirigenti - la sfida è quella di cambiare il modo di relazionarsi tra imprese e sindacati: non più nel segno dell’opposizione, dell’antagonismo. Come Ucid, cercheremo di promuovere occasioni non solo di memoria, ma di attualizzazione, che approdino all’oggi, alla concretezza delle questioni che riguardano il mondo del lavoro".

Pier Luigi Trombetta