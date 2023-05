"Fanin fu un martire, merita la santità"

Possibile svolta nell’iter della causa di canonizzazione di Giuseppe Fanin già servo di Dio. Era il sindacalista cattolico di San Giovanni in Persiceto barbaramente ucciso da facinorosi comunisti nel 1948 per via della sua attività sindacale in tema agrario. La causa di canonizzazione, dopo la fase diocesana, è ferma a Roma da 20 anni. Ma adesso ci sono novità raccolte dalla giornalista Michela Conficconi, che ha realizzato uno speciale televisivo intervistando tra l’altro il cardinale Matteo Zuppi e monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale della diocesi. E quest’ultimo ha fatto il punto sul processo di canonizzazione.

"La novità – ha detto Silvagni – è che si è ravvisata l’opportunità di cambiare il titolo con cui è stata introdotta la causa e passare dall’indagine sulle virtù eroiche a quella sul martirio. Questo darebbe anche soddisfazione a un senso comune con cui è stata percepita da subito la vicenda finale di Fanin. Il cippo stesso, eretto sul luogo dell’uccisione, utilizza la parola martire. Non in senso retorico, come accade per il martirio attribuito ai caduti di guerra, finiti in qualcosa di più grande di loro, ma nel senso pieno cristiano di una testimonianza resa al Signore anche a rischio della vita".

A supportare questa lettura, continua Silvagni, c’è anche una circostanza provvidenziale che si è ravvisata, e che ruota intorno allo scritto autografo del servo di Dio dopo i suoi esercizi ignaziani. In esso Fanin appuntava la volontà di aderire al terzo grado di perfezione individuato da Sant’Ignazio, ovvero quello di seguire e unirsi a Gesù povero, umiliato, schiacciato e ucciso piuttosto che venir meno al suo compito. "La storia di Fanin – ha affermato Zuppi – è un grande monito contro la violenza. Noi abbiamo assistito per varie generazioni alla cecità che induce la violenza. Come fai a spiegare il terrorismo? Non è solo un problema di controllo ma di pratica al contrario, di dialogo". E sull’aspetto del martirio: "Fanin – ha sottolineato il cardinale – è stato un cristiano autentico, non puoi capire Fanin senza la fede".

Completano lo speciale le testimonianze di due fratelli, Adriana e Carlo, e delle realtà sociali eredi dell’impegno di Fanin: Cisl, Acli e Mcl. Spicca, in particolare, la testimonianza del segretario area metropolitana di Bologna Enrico Bassani. Infine ci sono le testimonianze di alcuni membri del cast del docufilm ‘I migliori anni della nostra vita’, commissionato dalla diocesi nel settantesimo del martirio. La puntata su Fanin andrà in onda su E’ tv Rete 7 mercoledì 10 maggio alle 12,30 e in replica giovedì 11 alle 7. Ed è uno speciale realizzato all’interno del programma televisivo ‘Tracce d’Infinito’ ideato e condotto da Michela Conficconi.

Pier Luigi Trombetta