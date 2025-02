Fanno esplodere il bancomat. Tre banditi in fuga col bottino

Assalto notturno, con successo, a un bancomat di Calderara. Ieri notte alle 4 alcuni malviventi hanno preso d’assalto lo sportello automatico della filiale Bper nella centrale via Roma, che porta alla piazza Marconi dove c’è il palazzo comunale. I malviventi per far saltare la cassa continua hanno utilizzato, secondo gli investigatori che stanno indagando, un potente esplosivo con la ‘tecnica della marmotta’. Da prime informazioni i ladri sono riusciti a portare via dei soldi ma il danno economico al momento è in via di quantificazione. Ingenti i danni alla struttura del bancomat tanto che ieri la banca è rimasta chiusa al pubblico e l’area intorno alla filiale è stata delimitata da una recinzione.

Poco dopo l’esplosione, sono intervenuti i carabinieri di Calderara e della compagnia di Borgo Panigale che hanno effettuato anche una ampia perlustrazione, ma che non ha dato al momento esito. E potranno essere utili alle indagini dei militari dell’Arma le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo quanto si è potuto apprendere i malviventi sarebbero almeno tre e sono fuggiti a bordo di una automobile di grossa cilindrata di colore nero, pare una Audi. L’esplosione ha svegliato molti cittadini e si è creato un tam tam nel gruppo social del paese per capire cosa fosse successo.

Anche a Bologna sempre l’altra notte, intorno all’1,30, si è verificato un assalto a un bancomat, in via Marco Polo 22 e sempre ai danni dell’istituto di credito Bper. Qui tre uomini incappucciati e con picconi hanno tentato di allargare la bocchetta della fuoriuscita del denaro presumibilmente per inserire esplosivo. Ma è scattato l’allarme della banca e i malviventi sono fuggiti via. E potrebbe trattarsi sempre della stessa banda, ipotesi al vaglio degli inquirenti. L’utilizzo della ‘tecnica della marmotta’ pare sia, da qualche anno a questa parte, in aumento. In sostanza si tratta di un modo di operare utilizzato dai criminali per scardinare principalmente gli sportelli automatici delle banche e poter arraffare il denaro. Una tecnica che farebbe sì che i soldi rubati restino intatti, e non macchiati dall’inchiostro che viene spruzzato dai sistemi di sicurezza delle postazioni bancomat per segnare le banconote.

‘La marmotta’ in questione è un oggetto in metallo con all’estremità una sorta di contenitore a forma di cono, capace di contenere sino a mezzo chilo di polvere da sparo. All’estremità opposta si trova invece la miccia, che viene azionata dopo aver inserito il manufatto nella fessura precedentemente scavata nello sportello utilizzando il trapano. I malviventi non devono quindi far altro che mettersi al riparo e, dopo l’esplosione, portare via quante più banconote riescono.

Pier Luigi Trombetta