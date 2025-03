Fantascienza, la storia del futuro

Appuntamento oggi alle 18,30 alla libreria Modo Infoshop di via Mascarella per ’Fantascienza. Storia delle storie del futuro’ (Armillaria ed), libro di Angela Bernardoni e Andrea Viscusi, che lo prsentano in dialogo con Alberto Sebastiani di Unibo. Navicelle spaziali, tunnel spaziotemporali, clonazioni, intelligenze artificiali, mostri orrendi, mostri meno orrendi, mondi da conquistare o da difendere e naturalmente alieni. Per chi non sa da dove cominciare l’esplorazione dell’universo, i due autori forniscono quindi questa ’guida’ per accompagnare i lettoi e gli appassionati nei meandri della storia della narrativa di speculazione.

Dalla Rivoluzione industriale (e anche un po’ prima) fino alle ultime uscite in giro per il mondo, e attraverso le varie epoche della fantascienza che si incrociano con le scoperte scientifiche, scopriremo dove è arrivata la fantascienza, pur rimanendo su questo povero pianeta.