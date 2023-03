Fantoccio di Meloni appeso a testa in giù dal Cua Revocato il divieto di dimora per due attivisti

Il tribunale del Riesame ha revocato i divieti di dimora per i due attivisti del Collettivo universitario autonomo accusati di avere appeso un manichino raffigurante la premier Giorgia Meloni a testa in giù sotto le Torri (foto), al culmine di una manifestazione, lo scorso novembre. La misura è stata sostituita con l’obbligo di firma due volte a settimana. La stessa misura che permane per gli altri dieci attivisti del Cua e del collettivo Cybilla finiti nel mirino degli inquirenti, che però avevano deciso di non presentare ricorso.

L’avvocata degli attivisti, Marina Prosperi, aveva infatti presentato ricorso contro il sequestro di cellulari e computer a carico dei due e contro la misura cautelare nei loro confronti, eseguita dalla Digos.

I 12 attivisti destinatari delle misure cautelari sono indagati, a vario titolo, dei reati di vilipendio, minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento. Questi ultimi reati sono riferiti anche all’assalto compiuto al supermercato Conad di via Indipendenza, che durante la manifestazione del 10 novembre 2022 era stato imbrattato di vernice rosa. Esulta sui social il Cua: "La potente mobilitazione di queste settimane, con migliaia di giovani nelle strade a reclamare la fine di tutte queste misure, e i tantissimi attestati di solidarietà, sono lì come minaccia di fronte a futuri nuovi attacchi e non si fermerà fino a quando gli spazi non verranno dissequestrati e tutte le misure cautelari annullate".