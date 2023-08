Fantoni vicepresidente Promosso anche Sterpi

Francesco Fantoni entra come vice presidente in Pop Up Cinema, gruppo di sale cinematografiche fondato da Andrea Romeo, già ’papà’ e direttore della casa di distribuzione indipendente I Wonder Pictures. Fantoni viene da una lunga esperienza in Uci Cinemas Italia, come Film Booking Manager Italia, curando la programmazione delle sale. In Pop Up Cinema, riporterà direttamente ad Andrea Romeo e coordinerà tutte le attività e gli obiettivi di crescita del gruppo. Parallelamente, Massimo Sterpi, già direttore operativo, è promosso a direttore della sale Pop Up Cinema.