Far crescere il turismo In arrivo una Fondazione

ll Consiglio direttivo di Federalberghi Bologna si è svolto alla presenza del sindaco Matteo Lepore ed è stata l’occasione per proseguire quel confronto che da anni contraddistingue i rapporti tra l’Amministrazione e l’associazione di categoria. Il primo cittadino ha illustrato il futuro assetto dell’organizzazione e della promozione turistica alla quale verrà affiancata la valorizzazione della cultura e dello sport. L’associazione, da parte sua, ha sottolineato il valore dell’esperienza maturata in questi anni ed ha esortato il sindaco affinché non venga disperso il lavoro svolto insieme, ribadendo la necessità che la costituenda Fondazione agisca in soluzione di continuità con i mandati in Bologna Welcome dei Presidenti De Scrilli e Trombetti.

"La presenza del sindaco ai nostri lavori – afferma il presidente Celso De Scrilli – testimonia ancora una volta l’attenzione del primo cittadino alla tematica del turismo e la rilevanza della nostra categoria all’interno del comparto. A riconferma del dato è il risultato recentemente emerso da un’analisi sull’imposta di soggiorno: dei circa 11 milioni di gettito derivante dall’imposta nelcComune di Bologna, 8 provengono da alberghi a noi associati. Se si considera il dato metropolitano la forbice tra gettito complessivo e quello generato attraverso nostri associati, diventa ancora più stretta considerando che ci sono Comuni in cui insiste praticamente solo un albergo rilevante in termini di camere e presenze turistiche"

Gli albergatori presenti, ringraziando il sindaco per aver preso parte ai lavori, sono stati unanimi nel ribadire che, indipendentemente dalla tipologia giuridica dell’organizzazione, deve restare salvo l’equilibrio pubblico – privato: vera carta vincente di Bologna in questi anni per affermarsi ed essere riconosciuta come destinazione turistica in grado, anche per questo, di ripartire con forza, vigore e tempestività dopo i duri mesi pandemici.

Forti di questa consapevolezza e delle competenze specifiche che l’associazione vanta nel settore, i soci intervenuti hanno chiesto a viva voce a Matteo Lepore che nella gestione della futura Fondazione sia presente, in Consiglio, un rappresentante di Federalberghi Bologna, associazione maggiormente rappresentativa del settore turistico e principale soggetto che ha contribuito attivamente al successo di Bologna Welcome.