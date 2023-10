Far West digitale. Servono nuove regole

La tragedia di Vincent Plicchi, che si è tolto la vita a 23 anni in diretta su TikTok dopo essere stato oggetto di una violenta campagna diffamatoria, pone allo studioso di diritto penale una serie di interrogativi. Il primo riguarda il ‘reato’ di cyberbullismo, sul quale occorre fare chiarezza. La legge 71 del 2017, che ha introdotto nel nostro ordinamento una definizione normativa del fenomeno, non prevede tecnicamente un reato, in quanto il legislatore ha deciso di affrontare questo fenomeno attraverso un sistema di tipo preventivo, basato approcci sociologici, giuridici e pedagogici.

*Avvocato e professore

associato di Diritto penale