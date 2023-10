Far West digitale. Servono nuove regole

di Tommaso

Guerini*

Del resto, poiché il cyberbullismo si può realizzare anche attraverso ‘qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica’ risulta evidente come la gran parte di queste condotte possano costituire un autonomo titolo di reato. Così è accaduto anche in questo caso, visto che il ragazzo è stato vittima di una violenta campagna diffamatoria, aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato e dalla propalazione della falsa notizia attraverso un social network.

Ciò detto, risulta evidente che uno o più reati sono stati commessi e che la minaccia di pena non ha svolto una funzione deterrente. Questa ennesima tragedia diventa allora l’occasione per riflettere questioni più ampie. A seguito della rivoluzione digitale, viviamo gran parte della nostra vita in quella che Luciano Floridi ha definito ‘Infosfera’, ossia l’ambiente globale di informazioni creato dalla convergenza tra telecomunicazioni, media digitali e internet. In questo ‘mondo nuovo’, si aprono ogni giorno nuovi fronti di aggressione a beni primari, dalla reputazione alla salute, fino alla vita. Di fronte a Fake news e deepfake, strumenti resi sempre più insidiosi dalla rapidissima evoluzione degli strumenti di Intelligenza Artificiale, utilizzati da persone prive di scrupoli per colpire i più deboli, le tradizionali categorie giuridiche si rivelano sempre meno efficaci. Il diritto penale si rivela uno strumento inefficace, al quale dovrebbero esserne preferiti altri, più idonei a colpire gli interessi economici dei gestori delle piattaforme social, anche attraverso un sistema sanzionatorio di tipo amministrativo. A prescindere dalle possibili soluzioni di dettaglio, un intervento che metta freno a questa escalation si impone: se lasceremo che l’Infosfera si trasformi in un Far West digitale, a farne le spese saranno sempre i più deboli.

*Avvocato e professore

associato di Diritto penale