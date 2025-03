"Far West sui treni, basta aggressioni"

Carabiniera aggredita e interruzione pubblico servizio alla stazione di Pianoro Nuovo. I carabinieri hanno denunciato una nigeriana di 30 anni e sulla questione interviene la capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti (foto a destra): "Esprimo piena solidarietà e vicinanza alla carabiniera aggredita alla stazione di Pianoro, colpita con un violento calcio da una donna straniera pregiudicata, riportando sette giorni di prognosi. Un ringraziamento va ai militari che, con professionalità e prontezza, hanno contenuto l’agitazione della donna, evitando conseguenze peggiori".

La Evangelisti, poi, prosegue: "Episodi come questo stanno diventando sempre più frequenti sulle tratte ferroviarie, spesso coinvolgendo anche baby gang, generando paura e frustrazione nei cittadini, esasperati da continui disservizi e dall’escalation di aggressioni. La Regione deve prendere coscienza di questa emergenza e farsi promotrice nei confronti della amministrazioni locali di azioni concrete per supportare le forze dell’ordine: Daspo urbano per i violenti, incremento della videosorveglianza e più illuminazione nelle aree sensibili limitrofe alle stazioni. La sinistra non minimizzi il problema".