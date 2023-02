Fare i volontari aiuta nella vita

Il ’Rapporto Sussidiarietà e... sviluppo sociale 20212022’, realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con Istat, mostra che la cultura sussidiaria contribuisce al benessere collettivo: partecipare ad attività sociali e di volontariato migliora la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio di poverta. È quanto emerge da un’analisi della Fondazione per la Sussidiarietà, in occasione del convegno organizzato dall’Associazione Bologna per il Bene Comune e dalla Fondazione medesima dal titolo ’Gli attori della sussidiarietà. Le prospettive di un’amministrazione condivisa’. All’evento, in programma oggi alle 18,30 presso il Camplus Bononia-Fondazione Ceur (via Sante Vincenzi, 49).