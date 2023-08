"Fare la maglia va forte Anche con il caldo" L'insegna super vintage di Filati Monterosa in via Marconi parla di 50 anni di gestione famigliare. Il negozio delle lane chiude solo il 14 e il 15 agosto. I clienti cercano cotoni, lane e cachemire di qualità, mentre i giovani apprezzano i lavori manuali. Youtube e tutorial hanno aiutato a far crescere la passione.