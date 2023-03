Fare lezione in inglese: "Yes, we can!"

Affrontare in inglese lo studio di un argomento di letteratura, musica, scienze, matematica, arte o tecnologia? Yes, we can, grazie al progetto Clil, avviato con successo alle Scuole Maestre Pie dallo scorso mese di settembre. Con lo scopo dichiarato di favorire sia l’acquisizione di contenuti disciplinari, sia il miglioramento delle competenze in inglese, il Clil – acronimo che sta per Content and language integrated learning – è una pratica che si sta affermando diffusamente in ambito scolastico, come mostra anche il fatto che i nostri libri di testo delle varie materie hanno apposite sezioni dedicate alla trattazione di determinate tematiche in una lingua straniera – l’inglese, appunto – che è ormai indispensabile saper padroneggiare in tutti i contesti.

Secondo un calendario predisposto dai nostri docenti, nel corso di tre ore distribuite in altrettante settimane, si studiano in inglese precisi argomenti riguardanti diverse discipline.

I "moduli" Clil prevedono la compresenza in aula del docente di materia e di un insegnante d’inglese, che interagiscono tra loro e con noi prevalentemente in lingua straniera.

Dopo un momento di brainstorming, utile per mettere a fuoco gli aspetti principali del tema da trattare e apprendere il lessico specifico dell’argomento in inglese, la classe si divide solitamente in piccoli gruppi che lavorano su domande-stimolo: il confronto tra le risposte fornite è il punto di partenza per una discussione alla quale tutti partecipiamo attivamente, incoraggiati dai nostri insegnanti a metterci in gioco senza timidezza o scrupoli eccessivi legati magari a una pronuncia non ancora perfetta. Il momento più divertente è in genere quello del laboratorio che conclude ciascun modulo Clil, perché abbiamo l’opportunità di rielaborare in modo creativo e originale ciò che abbiamo imparato, per esempio scrivendo a più mani un sonetto in inglese o girando in lingua uno spot pubblicitario sulle energie alternative.

Il bilancio dell’esperienza Clil è senz’altro positivo perché grazie ad essa stiamo davvero imparando ad intendere l’inglese non solo come una disciplina da studiare, ma sempre più come strumento di comunicazione nel nostro quotidiano.

IIA: L.Baroni, B.Bondi, A.Castellari, A.della Malva, D.Giacomini, M.Gualandi, G.Hassane, D.Lambertini, M.Longo, A.Musiani, E.Pierro, A.Rapparini, G.Sacchetti, R.M.Turchitto, F.Uncini Manganelli