Gianni Gennasi IMPOSTE Vai a sapere se adesso, a Londra o in Svizzera o fuori San Mamolo, da dove viene, il ricchissimo finanziere Andrea Pignataro riesce finalmente a prendere sonno la sera dopo l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, che gli chiedeva 1,2 miliardi di tasse non versate, interessi compresi, e invece si accontenterà di 280 milioni appena, beninteso in cinque abbordabili rate annuali. Fare pace con il fisco? Caruccio…

REDDITI Nella classifica delle Città metropolitane occupiamo il secondo posto dietro Milano, con 29.533 euro di media nel 2023, il 4,5 per cento in più rispetto all’anno prima. Bologna la Fresca.

AL SICURO Prorogata fino al 31 dicembre la campagna dell’Associazione commercianti ‘Porte aperte’, che in meno di un anno ha contabilizzato nei negozi associati circa duemila richieste di aiuto da parte di clienti, turisti, semplici passanti. Non lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.

SOSTA SELVAGGIA Pago io? Paghi tu? Nessun problema, pagano e continueranno a pagare gli automobilisti corretti. Nonostante l’impegno preso in solido da Comune e Aeroporto di installare le telecamere attorno al Marconi entro il 2024, già si parla non di questo ma addirittura del prossimo anno, salvo ritardi e imprevisti. Belli comodi in seconda e terza fila, i furbastri sghignazzano grati.

LA GRANDE BELLEZZA Cena benefica la sera di giovedì 26 (‘Le luci della città’) nel piazzale di San Michele in Bosco organizzata dalla Fondazione Rizzoli, con panorama mozzafiato. E le stelle staranno a guardare.

LA PORRETTANA Fino a domenica 22 è aperta al pubblico, nel municipio della cittadina termale, una mostra fotografica dedicata alla ferrovia che dal 1864 collega l’Emilia alla Toscana, attraversando e bucando l’Appennino. Sessantasette immagini in bianco e nero firmate da sedici autori. Da non perdere. Prossima fermata, Alto Treno Terme.

BASKET Dal 6 al 13 luglio la nostra città ospiterà, per la prima volta in Italia, i campionati europei universitari. Dodici squadre femminili e sedici maschili. Alma Mater Canistrorum.