"Fare sport costerà il 38% in più": la protesta

Costi troppo alti, così si riduce l’accesso dello sport ai giovani. Proteste e preoccupazioni confermate e ribadite da parte della Polisportiva Valsamoggia, la più importante realtà sportiva del comune. Forte di 800 tesserati, 14 settori per altrettante discipline, cinquanta insegnanti, 40 campi da gioco utilizzati sul territorio. Il caro-impianti, così come era stato già evidenziato dal Crespo Calcio, è stato discusso in un’affollata assemblea che si è svolta pochi giorni fa nello spazio della pista da pattinaggio di Pragatto. Alla presenza della sindaca Milena Zanna e dell’assessore Juri Zagnoni. Un incontro che ha messo le carte in tavola a partire dagli aumenti a doppia cifra derivati dall’esito della gara indetta dal Comune di Valsamoggia che dal gennaio dello scorso anno ha esternalizzato la gestione di tutti gli impianti alla società privata Sport Valley srl. Con la conseguenze che "il cambiamento ha comportato un incremento dei costi per le società sportive, in particolare a causa dell’introduzione dell’Iva al 22% e dalla scomparsa di scontistica precedentemente riconosciuta dal gestore per l’alto numero di ore di utilizzo, sono circa 6.500 l’anno – lamenta la Polisportiva –. In alcune strutture, come il palazzetto Peppino Impastato, l’aumento rispetto alla stagione precedente ha raggiunto il 38%, determinando una situazione che rischia di avere ripercussioni dirette sulle famiglie. La prospettiva di un nuovo adeguamento delle quote annuali, già oggetto di revisione nel 2024, solleva comprensibili timori: si potrebbe arrivare a cifre vicine ai mille euro annui per una ragazza di 16 anni praticante di pallavolo, un livello considerato difficilmente sostenibile da molte famiglie". Da qui la decisione della Polisportiva di convocare un consiglio direttivo straordinario in vista dell’avvio di un confronto col Comune. "In questa fase l’assenza di certezze rende complesso programmare le attività e definire con chiarezza le quote associative, con il rischio concreto di limitare l’accesso alla pratica sportiva, in particolare per i più giovani", afferma il presidente della Polisportiva, mentre il Comune, reduce da una discussione in consiglio comunale spiega che "il nuovo assetto gestionale è frutto di un bando pubblico costruito secondo i criteri normativi vigenti. Sappiamo che le novità introdotte nell’ultimo anno hanno un impatto su chi organizza e pratica sport a Valsamoggia e siamo al lavoro su misure di sostegno che possano agevolare le famiglie".

Gabriele Mignardi