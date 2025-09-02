Farete, è tempo di ’Costruire un nuovo futuro’

‘Costruire un nuovo futuro’: si svela il claim della dodicesima edizione di Farete, la due giorni di networking dedicata alle imprese promossa e organizzata da Confindustria Emilia, in programma domani e giovedì nei padiglioni 16 e 18 di BolognaFiere. In particolare, l’Assemblea pubblica di Confindustria Emilia, che come da tradizione darà il via alla manifestazione domani alle 10 nel padiglione 16, quest’anno proporrà una riflessione aperta con voci autorevoli per interrogarsi sulle traiettorie future dell’economia globale, che metteranno a confronto visioni, modelli e prospettive delle due grandi potenze mondiali: Stati Uniti e Cina.

Dopo l’intervento di Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia, saliranno sul palco Federico Fubini e Yasheng Huang, professore di economia e management globale Epoch Foundation e professor of international management al MIT Sloan School of Management.

Le conclusioni dell’Assemblea saranno affidate al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini (diretta live sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Confindustria Emilia). Dalle 14, poi, prende il via il ricco programma di workshop, incontri ed eventi collaterali.

Domani, alle 18.30, il palco principale del padiglione 16 ospiterà l’evento serale di Azimut Capital Management, main partner, dal titolo Dazi, tassi di interesse, ciclo economico e contesto geopolitico: impatti economico-finanziari con interventi di Claudio Basso, Nicolò Bocchin, Gianni Errico e Marco Fazi. In chiusura, l’evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Industria ultima frontiera. Aeronautica, Spazio e Difesa: come le imprese del territorio possono contribuire alle filiere strategiche europee, in programma giovedì 4 alle 15.30. Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia, Marco Moscatti, la giornalista Ilaria Vesentini intervisterà Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessore a sviluppo economico. Sul palco principale del padiglione 16 si terranno poi due tavole rotonde, partner RPLT: nella prima si confronteranno su scenari e opportunità per le imprese Caterina Bortolini, Walter Cugno, Marco Tantardini, Martin e Angelo Pansini; a seguire, discuteranno di talenti e finanza per aerospazio e difesa Ersilia Vaudo, Massimo Artini, Marialisa Alberghini e Gianni Errico. I saluti finali e la chiusura di Farete 2025 saranno affidati al presidente di Confindustria Emilia, Sonia Bonfiglioli.

Uno sguardo ai numeri di Farete: oltre 10mila metri quadrati di stand e circa 400 aziende coinvolte con un ampio programma di oltre 90 workshop tematici. L’Intelligenza Artificiale generativa anche quest’anno, dopo il successo del 2024, sarà protagonista con uno spazio dedicato, il Villaggio dell’IA, all’interno del quale sono previste un’area dedicata agli stand espositivi, dove le imprese mostrano soluzioni concrete e applicazioni reali dell’IA per il settore manifatturiero.