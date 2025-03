’Farfalle’ in Salaborsa. Nel nome di Jimmy

"Da Woodstock alla Carrà ci sta tutto". È uno degli epigrammi scolpiti in Farfalle, Pensieri e aforismi,160 pagine di guizzi geniali e sbilenchi di Jimmy Villotti edite per i tipi di Pendragon. Un livre de poche che Stefano Bonaga presenta oggi alle 18 in Salaborsa con il musicista Guglielmo Pagnozzi. Sussulti di poesia, ma anche etica del vivere sulle ali di sogni iperbolici, a volte solo sfiorati, un assaggio della personalità di Villotti uomo-artista. "Se si fosse potuto chiedere a Dio un prototipo di perfezione umana – spiega il filosofo antropologo –non avrebbe potuto far di meglio di quanto gli è riuscito con Jimmy. Che possedeva tutto quanto c’è di bello nell’uomo: colto, intelligente, sensibile, simpatico, empatico". Il tomo è nato da un’idea condivisa di Natascia Mazza – vedova del chitarrista chansonnier – e di Mauro Malavasi, musicista e produttore di spicco, amico fraterno e collega di lavoro per decenni. Perché Farfalle? "Perché Jimmy ne apprezzava la levità e l’eleganza – ricorda Natascia –, passione trasmessagli con quella per la chitarra dal suo barbiere. Così abbiamo deciso di raccogliere un po’ delle arguzie che custodiva nel cassetto". Antonio Bagnoli, editore di Pendragon, racconta che "ogni pagina ne riporta pensieri fulminanti, tra l’aforisma e l’epigramma, connessi all’idea della genialità di Jimmy. Di questo suo essere trasparente, schietto e intelligente sono stati recuperati su quaderni gli appunti sparsi sulla rete. Farfalle che Jimmy amava molto, volteggianti su un librettino tascabile".

"Nella raccolta ho ritrovato qualcosa di intimo– rivela Pagnozzi, artista che sa commuoversi –, legato ai momenti passati insieme tornando dai concerti, perle di saggezza sulla vita, l’amore, la musica, la società, la morte". "Ci siamo conosciuti nella big band degli allievi del Conservatorio all’età di 13 anni – ricorda Malavasi – e divenimmo subito amici. Quando arrivava Jimmy si rideva, era contagioso, affidabile e fraterno. Il suo primo disco fu prodotto da Dalla e i tre seguenti da me e Renzo Fantini. Ne ho arrangiato anche l’ultimo Jimmy Villotti. Questa raccolta che produco con Rita Allevato sintetizza il Villotti che indaga i lati tragicomici della vita e dell’uomo, buono e puro, capace di trasmettere dire le sensazioni con maestria". Toccante il contributo di Enza Negroni, regista del corto Orchestra Ritmica Tangenziale e i suoi Raccordi ispirato al guru del jazz: "Bello l’omaggio di un libro che ne raccoglie gli aforismi. Jimmy con la sua arte è riuscito a incantare il pubblico oltre a essere vicino ai suoi compagni di strada condividendo spartiti, note, strumenti e parole che si possono leggere nei racconti".