Farfalle su ogni balcone. Sentiero della biodiversità

Un percorso aperto ai cittadini attraverso la semina di piante e fiori nei propri balconi, terrazzi o giardini in modo da favorire lo sviluppo di un habitat ideale per la presenza delle farfalle. Si chiama il "Sentiero delle Farfalle" l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per la favorire a San Lazzaro la presenza degli splendidi insetti impollinatori che, soprattutto durante il periodo primaverile ed estivo, andranno a colorare le vie della città.

Il primo appuntamento con la realizzazione del Sentiero delle farfalle è previsto per domani alle 11, quando due classi della scuola primaria "Mariele Ventre" spargeranno dei semi di calendula, fiordaliso e nigella all’interno del Parco Europa grazie alla collaborazione del collettivo Fair Brands. Al pomeriggio, dalle 17 in poi, nel corso della festa del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze al Parco 2 agosto verranno distribuite delle bustine di semi a tutti i partecipanti in modo che chiunque possa contribuire all’interno dei propri spazi verdi alla creazione di sentieri adatti alla presenza delle farfalle.

"Con questa iniziativa – spiega l’assessore alle Politiche per la felicità, Michele D’Alena – vogliamo dare a tutti i cittadini la possibilità di partecipare in modo semplice ma efficace: l’obiettivo è focalizzare sull’ambiente dando attenzione alla salvaguardia e conservazione della biodiversità coinvolgendo i cittadini nella creazione di veri e propri sentieri. Chiamiamo a raccolta cittadini e cittadine e le comunità per creare a San Lazzaro una sorta di giardino diffuso dove le farfalle possano trovare un habitat ideale. Creati questi sentieri, le farfalle potranno percorrerli ogni anno, generalmente da aprile fino a novembre. Da molti anni questi impollinatori cercano di colonizzare le aree verdi delle nostre città ma a causa della scarsa presenza di fiori di cui si nutrono spesso restano confinati in zone periferiche."

"Da sempre San Lazzaro è un Comune che investe nella realizzazione e diffusione dei corridoi ecologici che favoriscono la sopravvivenza e il ruolo fondamentale degli insetti nell’ecosistema, in particolar modo in quello urbano – aggiunge le vicesindaca e assessora all’Ambiente, Sara Bonafè -. I Sentieri delle Farfalle sono un ulteriore tassello in questa direzione con l’importante novità di aver creato un percorso partecipato con l’aiuto dei cittadini". "La farfalla è il simbolo perfetto di un equilibrio prezioso – specificano dal collettivo Fair Brands - da un lato rappresenta la ricchezza e la fragilità del nostro ecosistema, dall’altro ci ricorda l’importanza di ritrovare momenti di leggerezza e libertà nella vita quotidiana".

Zoe Pederzini