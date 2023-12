Fari su Medy Cartier. Il suo avvocato: : "Attenzione anomala"

Prima aveva annunciato sui social il concerto ‘abusivo’ al Gran Reno finito in rissa e coltellate, poi ha minacciato di "umiliare" i poliziotti che l’avevano fermato mentre guidava (senza patente) sullo stesso canale. Il trapper Medy Cartier, ventiduenne pilastrino, ha fatto tanto parlare di sé negli ultimi giorni, al punto che – in attesa di una denuncia che potrebbe aggiungersi alle sanzioni già comminate per le infrazioni al codice della strada – il sindacato di polizia Siulp ha proposto di introdurre il provvedimento ‘alternativo’ di vietargli per sempre i social. Una proposta che l’avvocato del giovane, Roberto D’Errico, respinge con forza: "Non entro nel merito delle condotte specifiche di Medy, di cui si discuterà nelle sedi opportune, né discuto dell’atteggiamento ingiurioso o non consono nei confronti della polizia, anche se vedremo se le cose sono andate davvero così. Trovo però anomalo dal punto di vista giuridico l’interesse della polizia di Stato a comunicare in tempo reale questa notizia. Trovo un’anomalia l’insistenza sul mio assistito. Forse i personaggi come lui destano un ’interesse’ che non dovrebbe appartenere alle forze dell’ordine, i trapper non sono ben visti dal punto di vista culturale e forse la polizia ritiene che si potrebbe o dovrebbe fare di più. Ma stabilirlo non compete a un sindacato di polizia, cui, qualunque sia la sua sigla o appartenenza, spetta solo occuparsi delle condizioni lavorative e professionali dei poliziotti, non certo di proporre modifiche di norme o istituzione di nuove misure. Questi temi riguardano la politica e gli operatori del diritto, non la polizia di Stato, che deve invece intervenire a tutelare il territorio e rendere decente la vita della comunità".