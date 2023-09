Fari sulla comunità. Tutti i colpi dei vandali

Furti, danni, vandalismi, vere e proprie rapine. Sono i bulli di via D’Azeglio e San Mamolo, che tormentano i residenti e soprattutto i commercianti delle due vie. Diverse le denunce già sporte alla polizia nei loro confronti. Ora, gli occhi degli agenti sono puntati sulla comunità che accoglie i minori stranieri non accompagnati di Villa Aldini, da dove a quanto pare proviene una buona fetta della ’banda’. I controlli sono sempre più intensi.

Le bravate di questi ragazzini infatti sfociano in veri e propri reati. Gesti che non fanno dormire sonni tranquilli a chi quella zona deve frequentarla, per lavoro o perché ci abita, tutti i giorni, soprattutto di pomeriggio e di sera.

La banda sarebbe composta da una decina di ragazzini, tra i 14 e i 17 anni, con uno ’zoccolo duro’ di tre o quattro che non mancano mai. Uno sembra essere il capetto, oltre che il più anziano: proprio lui avrebbe in più di un’occasione minacciato le vittime delle rapine del gruppo con un coltello. Nei giorni scorsi, è stato fermato e identificato dalla polizia a seguito della rapina in un supermercato di via D’Azeglio, raccontata sabato dal Carlino. Ma altri episodi simili si sono verificati nel bar ’Fai a modo’ di via D’Azeglio, mentre in una profumeria poco distante la baby gang ha buttato a terra la merce esposta sugli scaffali per mero dispetto, dopo che le commesse l’avevano sorpresa a rubare qualche cosmetico e avevano dunque chiuso le porte per impedirne la fuga. L’attenzione è alta, ma la tensione altrettanto.