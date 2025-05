Farmac Zabban compie 130 anni

Farmac Zabban Italia di Calderara ha festeggiato i 130 anni di attività. Per celebrare l’evento l’azienda ha organizzato una cerimonia che si è tenuta venerdì scorso e alla quale hanno partecipato dipendenti, clienti, autorità. Gino Zabban, che oggi guida l’impresa assieme ai figli Giangiacomo e Filippo, quinta generazione della famiglia di imprenditori, ha ricordato come l’azienda nel coso di 130 anni abbia superato momenti difficili, tra guerre mondiali, crisi economiche, e sia cresciuta fino a contare circa 5mila clienti e 160 persone tra dipendenti e forza vendite, 60 milioni di euro di fatturato, ed esportazioni in 50 Paesi esteri. La sede principale delle attività produttive è lo stabilimento di 40mila metri quadrati a Calderara. "Un traguardo importantissimo – dice il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone – per un’azienda leader mondiale nella produzione di dispositivi medico-sanitari, orgoglio del territorio. Una realtà che, come tante del nostro indotto, è parte della comunità con un rapporto e un legame forte col territorio".