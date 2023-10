Farmaci abbandonati in zona industriale. Scattano i controlli

Continua l’abbandono dei rifiuti da parte di alcuni ‘furbetti’ del degrado.

La segnalazione arriva da un nostro lettore che ha notato e fotografato una situazione anomala in via Speranza 40 nella zona industriale di San Lazzaro. Questa volta ad essere abbandonati da qualche ignoto non sono stati rifiuti ingombranti o qualche mobile bensì svariati scatoloni di medicinali.

La segnalazione risale a qualche giorno fa e, stando all’informatore, nel frattempo, questi scatoloni di medicinali sarebbero stati saccheggiati da alcune persone che, accortesi del contenuto, se li sarebbero accaparrati.

La Polizia locale, che è andata a controllare, ha trovato gli scatoloni già vuoti, ma monitorerà la zona per le verifiche del caso.

z. p.