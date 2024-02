Farmaci dopanti, bodyguard denunciato

Un centinaio di anabolizzanti rinvenuti a seguito dell’operazione portata a termine giorni fa, con una perquisizione domiciliare, dai carabinieri della Tenenza di Medicina. A finire denunciato, accusato del reato di ricettazione e utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, sostanze dopanti, è l’ex campione italiano ed europeo di bodybuilding Massimo Merighi. Già con alcuni precedenti per vicende analoghe, Ii 58enne, residente a Castel San Pietro, è culturista, ma è stato anche allenatori di attori di fama internazionale.

Attualmente si dedica a fare il personal trainer e il bodyguard. Il 7 febbraio scorso i militari della Tenenza di Medicina si sono recati a casa di Merighi per una perquisizione domiciliare che era stata richiesta dalla Procura di Bologna. Alla base del blitz, un procedimento penale da cui erano emerse informazioni legate al mondo delle sostanze chimiche utilizzate per aumentare illegalmente le prestazioni sportive degli atleti. I sospetti dei militari sono stati confermati durante la perquisizione a casa di Merighi il quale è stato collaborativo alla vista dei carabinieri. Il 58enne ha, infatti, aperto il frigorifero di casa e un armadio della camera da letto in cui erano custodite svariate sostanze dopanti. Tra queste il Melanotan, il Norditropin Nordiflex, usato per l’ormone della crescita, e la Somatropina. In tutto, tra medicinali in scatola, liofilizzati e boccette, sono state rinvenute più di cento sostanze chimiche anabolizzanti, straniere e italiane, le prime legali all’estero, come il Tb 500, ma importate illegalmente in Italia, le seconde, invece, legali in Italia, ma soggette alla prescrizione medica. Messimo Merighi, detto Max, è assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni.

"Erano gli anni Novanta quando difesi per la prima volta Merighi per gli stessi addebiti – spiega il legale –, ovvero il commercio di farmaci e sostanze dopanti. All’epoca venne assolto da tutte le accuse, come anche in episodi analoghi successivi, perché dimostrammo, come faremo anche in questa occasione, che Merighi non ha mai commerciato queste sostanze, ma che le detiene per uso strettamente personale. Arrivare, come lui, alla soglia dei 60 anni con un fisico come il suo deve far riflettere anche sull’uso equilibrato, e non imprudente, che Merighi ha fatto, nella vita, di queste sostanze. Il mio assistito non ha mai venduto sostanze di questo genere e anzi vuole che sia chiaro che sono farmaci di cui si deve fare uso solo se razionalmente, e sotto la guida di un medico".

Zoe Pederzini