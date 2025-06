Farmaci, materiali a fine vita, avanzi. I progetti Hera e Last minute market

Farmaci, materiali a fine vita non più utilizzati ma in buono stato, cibo avanzato: a Bologna c’è un poker di progetti nati evitare che tonnellate di prodotti diventino rifiuti ed aiutare al tempo stesso persone in difficoltà. La rete è quella messa in piedi da Gruppo Hera e Last Minute Market, società spin off dell’Università di Bologna per il recupero delle eccedenze, insieme al Comune di Bologna. I progetti di prevenzione dei rifiuti attivi in città sono quattro: Cibo Amico, nato nel 2009, Farmaco Amico (avviato nel 2012), Cambia il finale (2014) e Non si butta via niente, l’ultimo arrivato sotto le Due Torri, iniziato nel corso del 2023.

In particolare, con Farmaco Amico a Bologna lo scorso anno sono state avviate al riuso, attraverso progetti locali o di cooperazione internazionale, oltre 19.300 confezioni di medicine. Nel 2024 in città sono state 37 le farmacie aderenti al progetto. Sono stati raccolti oltre 1.100 chili di farmaci, pari a 27.600 confezioni, di cui 774 chili (oltre 19.300 confezioni) sono stati avviati al riuso, per un valore di quasi 238.000 euro.

‘Cambia il finale’ offre invece ai cittadini la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio dei beni, ingombranti e non, ancora in buono stato ma non più utilizzati. A Bologna nel 2024 sono state ritirate oltre 206 tonnellate di materiali a fine vita, e di queste oltre 153 sono state avviate al riuso (74%), contribuendo a risparmiare quasi 800 mila chili di CO2 che sarebbero stati necessari per smaltire questi rifiuti.

CiboAmico è invece il progetto per il recupero dei pasti preparati e non consumati nelle mense. A Bologna partecipano a CiboAmico le due mense Hera di viale Berti Pichat e di via del Frullo, che donano le eccedenze alimentari all’Opera Padre Marella, per le persone seguite dal pronto soccorso sociale e dall’Associazione Arca della Misericordia. Nel 2024 sono stati recuperati quasi 2.800 pasti, pari a oltre 1,2 tonnellate di cibo, in grado di offrire pranzo e cena a 85 persone al giorno.

L’ultimo nato a Bologna nella famiglia dei progetti antispreco è ‘Non si butta via niente’: nel 2024 le aziende donatrici sono state 10, per un totale di 15 punti vendita. Sono state raccolte oltre 270 tonnellate di prodotti, tra cui 3,2 tonnellate di pasti pronti.