Farmacie anti inflazione

È già partito e proseguirà fino al 31 dicembre il trimestre anti inflazione, con l’obiettivo di vendere a prezzi ribassati una serie di prodotti, cercando di tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie. All’iniziativa hanno prontamente aderito anche le farmacie aderenti alla cooperativa di distribuzione intermedia Farmacentro e al network Mia Farmacia con la campagna "Stoppa l’inflazione". "Sono 150 le farmacie di Mia Farmacia e Farmacentro, nelle Marche, in Umbria e in Emilia-Romagna, che hanno aderito con convinzione alla campagna, per dimostrare concretamente la vicinanza ai cittadini e alle loro esigenze – spiega Stefano Golinelli, il presidente di Farmacentro –. Oggi i prodotti del paniere individuato per la campagna sono quarantuno, con un ribasso dei prezzi che in alcuni casi raggiunge addirittura il 50%, e si sommano ad altri quaranta articoli in promozione, veicolati poi con l’usuale volantino bimestrale di Mia Farmacia".

Il presidente di Farmacentro sottolinea che "l’adesione delle farmacie della rete alla campagna anti inflazione dimostra l’attenzione e il senso di responsabilità verso le comunità nelle quali operiamo". "I cittadini potranno trovare una selezione di articoli per la prima infanzia e per l’igiene e la cura della persona a prezzi contenuti e fissi – aggiunge Marco Mariani, il direttore generale di Farmacentro –. La nostra campagna ‘Stoppa l’inflazione’ implica una riduzione dei prezzi su alcuni prodotti selezionati. Nelle farmacie aderenti i clienti troveranno esposte le locandine che indicano l’adesione, gli stopper e i cartellini segna prezzo che rendono ben visibili i prodotti coinvolti".