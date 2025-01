Farmakovsky, dalla Russia un cuore jazz: "Musica senza barriere"

Virtuoso del pianoforte, talento precocissimo, già a cinque anni sui tasti dello strumento nell’unica scuola di musica del suo paese, la Russia, dove si insegnava jazz, oltre che classica il centro ricreativo Moskvorechie, Ivan Farmakovsky è uno dei più originali interpreti della tradizione afroamericana. L’artista, che adesso, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha scelto di vivere in Italia, si esibirà domani alla Cantina Bentivoglio (Via Mascarella 4/b, alle 22) con il suo quartetto del quale fanno parte Federico Califano, sax alto, Francesco Tino, basso elettrico e Michael Harding, batteria.

Signor Farmakovsky, la sua musica è stata nel suo paese spesso affiancata al lavoro del grande pittore russo Wassily Kandinsky. "Sono sempre stato onorato da questo paragone. Certo, il metodo creativo di Kandinsky, mi ha, forse inconsciamente, ispirato. Io cerco di disseminare la mia musica di motivi geometrici che la contengono e ne permettono il flusso continuo da una figura all’altra, per rendere ancora più profonda l’esperienza introspettiva che caratterizza le mie composizioni, anche quando assumono, come accade a volte, il tono più luminoso delle fanfare. Sono partiture che nascono dal bisogno di scavare dentro di me".

Lei è nato e cresciuto in una terra dove la presenza della tradizione musicale è molto presente. "Certo, se suoni in Russia, quale che sia il linguaggio espressivo che hai scelto, non puoi fare a meno di confrontarti con la grande tradizione, sia classica che popolare. Un repertorio dal quale io ho attinto sin dagli esordi, naturalmente trasfigurandolo secondo gli schemi del jazz".

Il jazz è musica legata alle radici afro americane. "Si, ma è diventata una forma di comunicazione globale, una maniera per rendere evanescenti le barriere. Io ho avuto la fortuna di registrare in America con star che hanno fatto la storia del jazz. Era la mia prima volta a New York, non parlavo inglese, ma quando ero nello studio a suonare con giganti come Donald Edwards, il batterista che faceva parte della Charlie Mingus Memorial Big Band, ci esprimevano nella stessa lingua".

A proposito di confini, in questo caso violati, nel 2023 ha dovuto lasciare la sua terra. "Dopo l’invasione dell’Ucraina e con le politiche adottate in Georgia e Moldova, il regime sovietico ha mostrato il suo vero volto, dimostrando che non è un paese libero e io voglio avere la possibilità di dissentire. L’atmosfera a un certo punto si è fatta molto pesante. Sono iniziati a circolare su vari canali telegram vicini al governo dei messaggi che dicevano che io ero un nemico della Russia. La polizia sovietica si è interessata a me, e ho percepito il fatto che sarei potuto finire in prigione per aver detto quello che pensavo. Così, appena ho avuto la possibilità di andare via l’ho fatto e ho raggiunto dei miei amici che erano già venuti in Italia".

Come la ha accolta il nostro Paese? "Meravigliosamente, in Italia c’è una scena jazz di altissimo livello e sono onorato di suonare con questa generazione di jazzisti, che mi ha accolto. Come dico sempre a chi mi chiede come mi trovo in Italia, rispondo, ’Come a casa. Ma meglio’".

Pierfrancesco Pacoda