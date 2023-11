Faro sul collegio di De Maria. C’è ricorso, si fa il riconteggio. Il dem: "Distacco di 2mila voti"

Riconteggio delle schede bianche per il collegio uninominale Emilia-Romagna U07 che ha rieletto deputato il bolognese Andrea De Maria (Pd).

La Giunta delle elezioni della Camera ha deliberato l’apertura di una istruttoria con il riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate di un campione di sezioni (pari al 5%) per quattro collegi uninominali per i quali risultano presentati ricorsi. Oltre a quello del nostro territorio (che includeva i comuni delle zone settentrionali della provincia di Modena e della città metropolitana di Bologna, tra i quali San Giovanni in Persiceto, Budrio e Castel Maggiore), sonoi coinvolti il collegio U08 Lombardia 1 dove vinse Cristina Rossello (Fi), il collegio Calabria U02 dove si affermò Anna Laura Orrico (M5s) e il collegio U08 Emilia-Romagna che ha portato alla Camera Alice Buonguerrieri (FdI). Non si scompone il dem De Maria che, alle Politiche 2022, sconfisse il rivale di centrodestra Giuseppe Galati per circa 2mila voti: "Con un ricorso è giusto che si facciano le opportune verifiche. Anche se il distacco di 1962 voti è superiore in modo rilevante a quello di collegi dove non ci sono stati ricorsi. Un distacco che credo non avrebbe dovuto dare motivo di presentare un ricorso e che sinceramente mi lascia molto tranquillo sugli esiti".

Tre giorni fa Federico Fornaro, presidente della Giunta delle elezioni, ha informato i parlamentari riuniti a Montecitorio su come si proseguirà in questa istruttoria e sulla metodologia statistica per l’individuazione delle schede campione nei collegi per i quali è stata deliberato l’avvio della verifica. Si è anche definita l’agenda da seguire per le attività dei Comitati di verifica, considerando che nei collegi dove la differenza di voti tra eletto e ricorrente "è minore potrebbe essere necessaria una istruttoria più estesa", come si legge nel verbale della giunta. Si è pertanto stabilito che le attività di revisione inizieranno con i lavori del Comitato di verifica relativo al collegio di De Maria, dove lo scarto è maggiore.

Il dem, alle Politiche 2022, vinse con 89.752 voti (37,8%) contro il rivale di centrodestra Galati (arrivato al 37% con 87.769 voti), e il 5 stelle Mattia Veronesi (10,5%). Al termine delle verifiche sulle schede, da parte dei Comitati di verifica, un relatore riferirà alla giunta, a cui spettano le deliberazioni definitive, sugli esiti dell’istruttoria. Per il collegio di De Maria, i lavori dovrebbero partire a breve per concludersi a fine gennaio 2024.

