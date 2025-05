Farrucci: "Nel mio ’Mohicano’ racconto l’anima della Corsica"

A metà tra un western e un thriller, Il Mohicano di Frédéric Farrucci è, sopra ogni cosa, un "film politico. Un inno alla libertà e alla difesa del territorio e delle tradizioni", spiega il regista, che stasera alle 21,30 lo presenta al cinema Galliera assieme al protagonista, Alexis Manenti (nella foto, premio César come miglior attore esordiente per ‘I Miserabili’). Qui l’attore interpreta Joseph, uno degli ultimi pastori di capre della Corsica. Un uomo radicato nella sua terra e nei suoi ideali, che si oppone con determinazione alla mafia locale. La resistenza però prende una piega drammatica: dopo aver ucciso accidentalmente un emissario mandato a minacciarlo, diventa bersaglio di una spietata caccia all’uomo. E la sua fuga, che attraversa la Corsica da sud a nord nel pieno dell’estate, si trasforma in leggenda.

"Per dare vita a un film - spiega il regista - ci deve sempre essere qualcosa che mi urta sufficientemente nella mia vita di individuo e di cittadino, da spingermi a compiere una riflessione attraverso il cinema. E questo film parla effettivamente di una lotta di classe tra un proletariato rurale e un ultra-liberismo che spazza via tutto al suo passaggio e che ha solo delle preoccupazioni legate al denaro". Una pellicola che nasce da una reale paura di Farrucci, legata in particolar modo al futuro turistico della sua terra, la Corsica. "Un’isola esclusivamente rivolta al turismo non può che deprezzarsi, e con essa coloro che ci vivono - sottolinea -. Per molto tempo, il carattere selvaggio e unico della Corsica era stato preservato. Oggi corre un grosso rischio. Terreni un tempo non edificabili lo diventano, molti hanno poca coscienza politica e la giustizia a volte fa prova di una colpevole compiacenza che ci porta verso una perdita della diversità della popolazione. Questo mi spaventa molto".

Tra i riferimenti cinematografici che lo hanno ispirato, Farrucci spiega che il suo Mohicano "si nutre, molto modestamente, di due grandi opere italiane: ‘Le mani sulla città’ di Francesco Rosi e ‘Il Gattopardo’ di Luchino Visconti; la sua Sicilia mi fa pensare moltissimo alla Corsica, tante parole pronunciate dal principe Salina si prestano molto alla mia isola". A fare da sfondo alla rocambolesca storia di Joseph ci sono gli splendidi panorami corsi. Forse hanno il compito di riempire con un po’ di bellezza i lunghi silenzi che la lotta ai soprusi e alle mafie impone al Mohicano.

Amalia Apicella