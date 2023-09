Fascino e virtuosismi, il jazz supera i confini e si prende San Lazzaro

"Non è affatto un luogo comune: ’Bologna plays jazz’ sempre e comunque. Di quello buono, intendo". Pensieri da pentagramma elaborati da Marco Coppi che firma ’Paradiso Jazz presenta’, tre appuntamenti per altrettanti lunedì a partire da domani, spin off di Paradiso Jazz di cui è storico direttore artistico, rassegna nata nel 2006 da un’idea di Franco Fanizzi che ha portato sul palco della Sala Teatro dell’ Arci di San Lazzaro di Savena una folta schiera di artisti ai vertici della galassia mondiale. Anteprima messa a punto dal flautista del quartetto Le Train Bleu con étoile che fanno parlare di sé zigzagando tra la grammatica afro-americana e il meloma europeo. Promesse di un suono intenso, di fascino apollineo. Le prime due date sono altrettanti omaggi alla chitarra jazz e ai suoi grandi interpreti. Domani dalle 21.30 nella Sala Paradiso le luci si effondono su Kurt Rosenwinkel, un virtuoso dello strumento a sei corde che ha pochi competitori al mondo, un fraseggio melodico e un approccio all’armonia che risentono delle influenze di artisti del calibro di George Van Eps, Tal Farlow, John Coltrane fino Pat Metheny. Ma soprattutto una visione universalistica dei suoni che non rimane limitata al mondo del jazz, inglobando influenze hip-hop, rock e classiche. Lo accompagnano Dario Deidda al basso elettrico, caposcuola premiato per otto volte consecutive come miglior bassista italiano al Jazzit Award, e Jason Brown alla batteria, allievo di Billy Hart, uno dei batteristi più richiesti sulla scena jazz internazionale. Lunedì 13 novembre tocca al chitarrista palermitano Matteo Mancuso, enfant prodige che ha studiato jazz in America con Chuck Wein, abile nel mietere consensi dovunque suoni grazie a uno stile di grande appeal. Gli altri sono Riccardo Oliva al basso elettrico e Gianluca Pellerito alla batteria. Il leader presente in più di un album di De Gregori, per due volte ha fatto parte dell’orchestra del Festival di Sanremo e nel 2006 ha accompagnato in tour Renato Zero. Lunedì 22 gennaio del 2024 ribalta per Kinga Glik in quartetto, 24enne bassista polacca, il meglio della tecnica e dell’espressione della nuova generazione di bassisti, tra contrappunti e risposte gestiti in maniera fluida e filante. Rivelazione mondiale del basso elettrico, ’love supreme’ ð 051 6279931.